Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Donnerstagvormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 91,50 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 91,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,50 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 511 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 98,20 EUR erreichte der Titel am 06.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,32 Prozent. Bei 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 39,32 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,535 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,88 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Nemetschek SE gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 EUR, nach 0,31 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 223,95 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,63 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 31.07.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

