Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE reagiert am Vormittag positiv

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 106,70 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 106,70 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 106,80 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 106,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.577 Nemetschek SE-Aktien.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR an. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 22,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 87,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,23 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,621 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 122,39 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 290,03 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 22.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,89 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

