Top News
Netflix-Aktie wenig bewegt: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins
D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs
So entwickelt sich Nemetschek SE

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Mittwochvormittag nach

15.10.25 09:22 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Mittwochvormittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 105,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
105,80 EUR 0,20 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 105,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 105,70 EUR. Mit einem Wert von 106,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 732 Stück gehandelt.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 138,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,03 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,90 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 18,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,620 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,94 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 31.07.2025 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 290,03 Mio. EUR gegenüber 227,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Nemetschek SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Bildquellen: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
