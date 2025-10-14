Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 105,20 EUR nach.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 105,20 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 104,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.029 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 31,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,90 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 15,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,620 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 122,94 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 290,03 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 227,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

