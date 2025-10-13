Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zieht am Mittag an

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 108,30 EUR. Mit einem Wert von 106,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 13.021 Aktien.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 22,38 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 88,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 17,30 Prozent sinken.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,620 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,94 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 290,03 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 227,69 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nemetschek SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

