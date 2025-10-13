Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Nemetschek SE

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nemetschek SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 107,20 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der Nemetschek SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 107,20 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 107,60 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 106,30 EUR nach. Mit einem Wert von 106,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.456 Stück gehandelt.

Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR. 29,20 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 88,90 EUR. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 20,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,620 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 122,94 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent auf 290,03 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,89 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

