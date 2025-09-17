Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Donnerstagmittag fester
Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 108,30 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 2,8 Prozent auf 108,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 109,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.154 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.
Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR an. Gewinne von 27,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 87,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,44 Prozent.
Im Jahr 2024 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,621 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 122,39 EUR.
Am 31.07.2025 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 290,03 Mio. EUR – ein Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,89 EUR je Aktie belaufen.
