Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gibt am Freitagvormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 87,22 CHF.

Die Nestlé-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 87,22 CHF abwärts. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 87,11 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 87,92 CHF. Bisher wurden via SIX SX 323.115 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,62 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.06.2024 erreicht. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 11,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,82 CHF am 20.12.2024. Abschläge von 16,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,07 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,30 CHF an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Nestlé dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,43 CHF in den Büchern stehen haben wird.

