Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Dienstagvormittag zu

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 91,04 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 91,04 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 91,04 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 97.844 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 108,08 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,72 Prozent. Bei einem Wert von 85,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2024). Mit Abgaben von 5,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,12 CHF belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,00 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,84 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

