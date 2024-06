Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 97,66 CHF.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 97,66 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 98,20 CHF. Bei 96,56 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 2.539.950 Nestlé-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 109,86 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.04.2024 bei 89,52 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,16 CHF. Experten gaben als mittleres Kursziel 109,82 CHF an.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 24.07.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,00 CHF je Nestlé-Aktie.



