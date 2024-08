Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Nestlé im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 87,90 CHF.

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 87,90 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 87,90 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 86,88 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.834.197 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 108,08 CHF erreichte der Titel am 22.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.07.2024 bei 85,70 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 2,50 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,11 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 101,33 CHF.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,84 CHF je Aktie.

