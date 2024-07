Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Vormittag nordwärts

Blick auf Nestlé-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 92,78 CHF.

Die Nestlé-Aktie konnte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 92,78 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 92,78 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 92,44 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 107.818 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 108,48 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 16,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 89,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 25.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,51 Prozent.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,90 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Nestlé die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,97 CHF je Nestlé-Aktie.

