Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Nestlé

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 83,74 CHF nach.

Werte in diesem Artikel

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 83,74 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 83,70 CHF. Bei 84,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 77.272 Nestlé-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.10.2023 auf bis zu 105,28 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,04 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,08 CHF. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 92,44 CHF angegeben.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,76 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Freundlicher Handel: SMI liegt zum Handelsende im Plus

Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Aufwind

Freundlicher Handel in Zürich: SMI fester