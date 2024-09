Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag nahe Nulllinie

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 87,92 CHF.

Mit einem Kurs von 87,92 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 88,16 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 87,66 CHF. Mit einem Wert von 87,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 458.814 Nestlé-Aktien.

Am 22.09.2023 markierte das Papier bei 108,08 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 26.07.2024 Kursverluste bis auf 85,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 2,53 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,12 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 94,88 CHF angegeben.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.02.2026 dürfte Nestlé die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

