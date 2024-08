Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 88,98 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 88,98 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 89,46 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,26 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 847.583 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 108,08 CHF. 21,47 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.07.2024 Kursverluste bis auf 85,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 3,69 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,11 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 101,33 CHF angegeben.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 5,49 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

