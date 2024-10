Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Die Aktie von Nestlé zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 84,08 CHF.

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 84,08 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 84,08 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 83,74 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 83,76 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 67.715 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2023 bei 104,14 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,86 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,04 CHF. Dieser Wert wurde am 20.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 2,43 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,08 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 92,44 CHF an.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.02.2026 dürfte Nestlé die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,76 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

