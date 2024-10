Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau

So entwickelt sich Nestlé

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Mit einem Kurs von 84,38 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr bei 84,38 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 84,64 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 84,30 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 84,58 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 82.937 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 18.10.2023 markierte das Papier bei 103,64 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 22,83 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,04 CHF. Dieser Wert wurde am 20.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 2,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,08 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 92,44 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nestlé am 13.02.2025 vorlegen. Nestlé dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,76 CHF fest.

