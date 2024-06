Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 94,62 CHF.

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 94,62 CHF ab. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,58 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,26 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 322.038 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 109,34 CHF erreichte der Titel am 24.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 15,56 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.04.2024 Kursverluste bis auf 89,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 5,39 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 CHF. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,45 CHF je Nestlé-Aktie an.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Nestlé die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,98 CHF je Nestlé-Aktie.

