Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag kaum verändert

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Bei der Nestlé-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 90,14 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 90,14 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,32 CHF an. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 89,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 90,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 628.088 Nestlé-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (108,08 CHF) erklomm das Papier am 22.09.2023. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 16,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 85,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,11 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 101,33 CHF.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.02.2026 dürfte Nestlé die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,49 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Montagshandel in Zürich: Anleger lassen SMI zum Handelsende steigen

Gute Stimmung in Zürich: SLI legt letztendlich zu

SIX-Handel: So entwickelt sich der SMI aktuell