Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag kaum bewegt

So bewegt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 85,54 CHF.

Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 85,54 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 86,18 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,42 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 85,68 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 541.499 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,82 CHF) erklomm das Papier am 27.11.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 15,16 Prozent niedriger. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 4,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,05 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 91,44 CHF an.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.02.2026 dürfte Nestlé die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,63 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

