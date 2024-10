Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 85,44 CHF.

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 85,44 CHF an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 86,18 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 85,20 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 85,68 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 977.745 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 100,82 CHF erreichte der Titel am 27.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,60 CHF ab. Mit Abgaben von 4,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,05 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 91,44 CHF.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,63 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

