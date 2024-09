Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Nestlé am Mittwochmittag zu

Nestlé im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 84,36 CHF.

Um 11:49 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 84,36 CHF zu. Bei 84,52 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 754.842 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 106,92 CHF erreichte der Titel am 27.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 21,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 82,04 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 2,75 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,10 CHF. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 94,00 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,81 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

