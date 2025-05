Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 89,25 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,36 CHF aus. Bei 88,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 489.697 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.06.2024 bei 98,62 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 22,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,67 CHF an.

Die Nestlé-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,40 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

