Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag verlustreich

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 88,51 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 88,51 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 88,43 CHF ein. Bei 88,55 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 80.003 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 08.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,62 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 11,42 Prozent zulegen. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,82 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,73 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 85,67 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,40 CHF fest.

