Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 90,38 CHF.

Die Nestlé-Aktie konnte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 90,38 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,56 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 759.539 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,08 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,70 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 5,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,11 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,11 CHF aus.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 13.02.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2024 4,84 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

