Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Mittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 12:22 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 226,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 223,55 EUR. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.690 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2021 auf bis zu 617,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,54 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 155,88 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 44,44 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 263,38 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 19.07.2022 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 2,97 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 7.970,14 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.341,78 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Netflix am 17.10.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,15 USD fest.

