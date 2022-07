Netflix Aktie News: Netflix büßt am Mittag ein

Die Netflix-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11.07.2022 12:22:00 Uhr um 1,1 Prozent auf 184,02 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 181,58 EUR. Bei 182,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.523 Netflix-Aktien.

Am 17.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 617,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 70,20 Prozent. Bei 155,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 18,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 288,71 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 19.04.2022. Das EPS belief sich auf 3,53 USD gegenüber 3,75 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 7.867,77 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.163,28 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.07.2022 erfolgen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Netflix möglicherweise am 17.07.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 10,87 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Ex-Hedgefondsmanager Tilson: "Sie müssen die Richtige heiraten"

Netflix-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

Netflix: Beim Serien- und Filmeschauen Geld verdienen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com