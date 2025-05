Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 1.188,91 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 1.188,91 USD. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 1.182,34 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 1.208,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 182.695 Netflix-Aktien.

Am 28.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.215,03 USD. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 2,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 588,43 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,51 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.100,83 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 17.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 6,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 5,40 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,38 Mrd. USD – ein Plus von 10,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 9,38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 16.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 25,54 USD je Netflix-Aktie.

