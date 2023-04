GM-Aktie an der NYSE vorbörslich höher: GM übertrifft mit Quartalszahlen die Erwartungen - Partnerschaft mit Samsung

In den drei Monaten bis Ende März legte der Umsatz von General Motors (GM) im Jahresvergleich um elf Prozent auf 40 Milliarden Dollar (36,3 Mrd Euro) zu, wie GM am Dienstag mitteilte. Der Ford Motor -Rivale erhöhte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr um 500 Millionen Dollar und rechnet nun mit einem bereinigten Betriebsergebnis (Ebit) von 11 Milliarden bis 13 Milliarden Dollar. Die Aktie stieg vorbörslich um drei Prozent.

Obwohl die hohe Inflation die Verbraucherausgaben dämpft und steigende Finanzierungszinsen den Autokauf erschweren, blieb die Nachfrage besonders im US-Heimatmarkt hoch. Vor allem SUVs und Pick-up-Trucks stehen bei Kunden hier weiter hoch im Kurs. Dennoch sank der Nettogewinn belastet von Verlusten in der Roboberauto-Sparte Cruise und einem Ergebniseinbruch bei der Finanztochter GM Financial um knapp 19 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar. Analysten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet.

GM intensiviert Partnerschaft mit Samsung SDI

General Motors weitet seine Partnerschaften für den Bau von Akkufabriken in Nordamerika offenbar auf den südkoreanischen Batteriezellhersteller Samsung SDI aus. Die Ankündigung eines Joint-Ventures der beiden Konzerne könne anlässlich eines Besuchs von Südkoreas Staatschef Yoon Suk Yeol in den USA bereits am Dienstag erfolgen, sagten mehrere Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Yoon wird von über als 100 Wirtschaftsvertretern begleitet, darunter den Chefs des Elektronikkonzerns Samsung Electronics und des Autobauers Hyundai Motor. Die USA entwickeln sich dank hoher Subventionen derzeit zu einem Magneten für klimaschonende Technologien wie Elektroautos.

Zahlreiche Konzerne investieren in Nordamerika in neue Batteriezellfabriken, um von dem Inflation Reduction Act zu profitieren, den die US-Regierung aufgelegt hat. Auch Kanada wirbt mit hohen Finanzhilfen um ausländische Investoren. Volkswagen etwa baut dort seine größte Batteriezellfabrik. Der europäisch-amerikanische Autokonzern Stellantis will in den USA zusammen mit Samsung SDI mehr als 2,5 Milliarden Dollar in eine Batterie-Fabrik im US-Bundesstaat Indiana investieren. In Kanada plant Stellantis zusammen mit LG Energy ein gut vier Milliarden Dollar schweres Akku-Projekt.

Hyundai Motor hat ein fast fünf Milliarden Dollar schweres US-Joint-Venture mit der Batteriesparte des ebenfalls in Südkorea ansässigen Energiekonzerns SK Innovation vereinbart. Die neue Akkufabrik im US-Bundesstaat Georgia soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 mit der Produktion beginnen.

Details zum Standort der neuen Batteriezellfabrik von General Motors und Samsung SDI und zum Investitionsvolumen wurden zunächst nicht genannt. Personen mit Kenntnis der Pläne sagten, das Joint-Venture werde voraussichtlich mehr kosten als die 2,6 Milliarden Dollar teuere Akkufabrik von GM und LG Energy im US-Bundesstaat Michigan. Der Detroiter Autokonzern erwäge, mindestens zwei zusätzliche Werke für Elektrofahrzeuge in den USA zu errichten, um die steigende Nachfrage zu decken. Im US-Autostaat Michigan sollen 2024 die ersten Batterie-Zellen vom Band rollen. Es ist eines von drei Werken des GM/LG-Gemeinschaftsunternehmens Ultium Cells. Pläne für eine vierte Fabrik der Kooperation in den USA wurden Insidern zufolge Ende Januar fallengelassen.

Die Aktien von GM gewinnen im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 2,48 Prozent auf 35,14 US-Dollar.

