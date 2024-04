Neubesetzung

Der frühere SAP-Vorstand Michael Kleinemeier leitet dauerhaft den Aufsichtsrat des Pharma- und Chemiekonzerns Merck.

Der 67-Jährige wurde im Anschluss an die Merck-Hauptversammlung am Freitag als Vorsitzender für vier Jahre an die Spitze des Gremiums gewählt, wie das DAX-Unternehmen in Darmstadt mitteilte. Der Diplom-Kaufmann gehört dem Merck-Aufsichtsrat seit 2019 an.

Kleinemeier hatte den Aufsichtsrat bereits übergangsweise seit Februar geleitet, da der vorherige Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Büchele den Vorsitz des Gesellschafterrates der E. Merck KG übernommen und daher vorzeitig sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt hatte. Über die Eigentümergesellschaft E. Merck KG hält die Merck-Familie rund 70 Prozent an der Merck KGaA. Der Gesellschafterrat ist ein mit dem Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft vergleichbares Gremium und hat bei Merck großen Einfluss.

Merck-Aktien kosten via XETRA zeitweise 0,27 Prozent mehr bei 149,95 Euro.

DARMSTADT (dpa-AFX)