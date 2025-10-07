DAX24.433 +0,2%Est505.635 +0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.967 +0,1%Bitcoin106.586 ±0,0%Euro1,1662 -0,4%Öl65,26 -0,4%Gold3.973 +0,3%
Neue Bestmarke

Aurubis-Aktie auf Rekord - Kupferpreisaufschlag steigt offenbar stark

07.10.25 14:11 Uhr
Stark erwarteter europäischer Kupfermarkt treibt die Aurubis-Aktie auf neues Rekordhoch | finanzen.net

Ein weiterhin stark erwarteter europäischer Kupfermarkt hat die Aktie von Aurubis am Dienstag angetrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
121,70 EUR 10,90 EUR 9,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit 120 Euro erreichte die Aurubis-Aktie ein Rekordhoch. Zuletzt notierte das Papier des Kupferproduzenten mit einem Plus von noch knapp acht Prozent auf 119 Euro etwas darunter. Das Jahresplus 2025 wuchs damit auf rund 55 Prozent.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person berichtet, plant der MDAX-Konzern die Kupferprämie für seine europäischen Kunden um 40 Prozent auf ein Rekordniveau von 315 US-Dollar je Tonne anzuheben. Diese Prämie ist ein Aufschlag auf den Kupferpreis der Londoner Metallbörse LME, den Aurubis für qualitativ hochwertige Kathoden verlangt, die etwa in der Produktion von Gießwalzdraht und Stranggussformaten verwendet werden.

2025 liegt die Kupferprämie von Aurubis mit 228 Dollar auf dem Niveau der beiden Vorjahre. Schon da kam dem Unternehmen eine fortgesetzt hohe Nachfrage zugute, denn Kupfer ein wichtiger Rohstoff für die Energiewende sowie für Elektroautos.

Details zu den Geschäftserwartungen und -plänen der kommenden Jahre dürfte es von Aurubis an diesem Mittwoch geben. Dann veranstaltet das Unternehmen einen Kapitalmarkttag in London. Anfang Dezember stehen die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 per Ende September an.

/mis/ck/stk

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

