Apple-Keynote in Sicht: Was können die neuen iPhones?

Im Gegensatz zu den letzten Jahren brodelt die Gerüchteküche in diesem Jahr wenig. Denn die meisten Analysten und Apple-Experten erwarten sich nicht allzu viel von den neuen iPhones, die in diesem Jahr vorgestellt werden. Vielmehr gehen sie davon aus, dass die 2020er-Modelle revolutionär sein werden, für dieses Jahr soll der iKonzern nichts Großartiges erneuern. Und doch werden sich die neuen iPhones natürlich vom XR, XS und XS Max unterscheiden. Inwiefern?

Zunächst nur schrittweise Upgrades?

Die neuen Modelle, die vermutlich unter dem Namen iPhone 11 laufen werden, sollen laut mehreren Quellen recht ähnlich zu den 2018er-Modellen sein. Die Tech-Website cnet.com hat in einem Beitrag einige der Gerüchte zusammengetragen und kommt zu dem Schluss, dass Apple zunächst erst einmal nur schrittweise Upgrades vornehmen wird, bevor 2020 dann die großen Neuerungen kommen.

So soll die diesjährige Reihe noch nicht den neuen Mobilfunkstandard 5G unterstützen - erst ab nächstem Jahr kann man vermutlich mit den iPhones noch schneller surfen. Auch ein neues, superscharfes 120 Hertz OLED Retina-Display lässt wohl noch bis 2020 auf sich warten. Der gut informierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, der mit seinen Vermutungen meistens richtig liegt, sagte außerdem eine auf VR- und AR-Anwendungen optimierte Kamera voraus - doch auch diese soll laut cnet.com wohl erst im nächsten Jahr in den Geräten verbaut sein.

Triple-Rückkamera

Doch was genau können Nutzer denn dann überhaupt in diesem Jahr erwarten? Zunächst einmal wird wahrscheinlich die Kamera verbessert. Im iPhone 11 - das höchstwahrscheinlich wieder in der günstigen R-Variante und den hochpreisigeren S- und S-Max-Varianten zu haben sein wird - sollen dann drei rückwertige Kameras verbaut sein, die quadratisch angeordnet und mit einem Blitzlicht ergänzt werden. Dies gilt allerdings vermutlich nur für die beiden Premiummodelle, nicht aber für das günstigere R-Modell. Ein rückwertiges Kamera-Element mit drei statt zwei Sensoren kennen beispielsweise schon Nutzer des Huawei Mate 20 Pro.

Das iPhone 11 wird außerdem vermutlich von Werk aus mit der neuen Betriebssystemversion iOS 13 ausgestattet sein. Auch der Prozessor soll wohl verbessert werden: Statt dem bisherigen A12-Bionic-Chip wird eine neue Version - A13 - genutzt. Dadurch erhöht sich die Leistung der Geräte, gleichzeitig soll bei den neuen iPhone-Modellen die Akkulaufzeit verlängert werden.

Mit dem eigenen iPhone andere iPhones und AirPods aufladen

Zum Akku gibt es eine weitere Neuigkeit: Zwar gab Apple in diesem Jahr bekannt, dass die vielbesagte hauseigene Ladematte AirPower nicht auf den Markt kommen wird, mit der man die Handys drahtlos aufladen kann. Mit den 2019-iPhones soll allerdings bilaterales Laden möglich sein, wie es beispielsweise bereits Nutzer des Samsung Galaxy S10 von ihren Geräten kennen.

Durch bilaterales Laden soll es dann möglich werden, andere iPhones derselben Modellreihe mit dem eigenen Akku aufzuladen und so die Ladekapazität teilen zu können. Auch die kabellosen Kopfhörer von Apple, die AirPods, sollen durch diese neue Art des Ladens wohl aufgefüllt werden können.

Preise ähnlich der 2018er-Generation

Preislich sollen die neuen iPhones wohl ähnlich wie die 2018er-Generation beginnen. Sollte es tatsächlich nicht gerade viele Neuerungen geben, wäre eine starke Preisanhebung für die diesjährigen Smartphones auch nicht zu vertreten.

Was die neue iPhone-Reihe tatsächlich bietet, wie viele Modelle es geben wird und wie der Preis sein wird, ist bisher allerdings noch nicht schlussendlich geklärt. Alle Gerüchte sind nur das, was sie nun einmal sind: Spekulationen. Apple-Fans dürfen gespannt sein, wenn Tim Cook bei der Keynote die neuen Geräte vorstellt - vielleicht gibt es ja doch die ein oder andere Überraschung, die bisher niemand erwartet hat.

