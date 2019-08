Doch nicht Dienstleistungen? Das dürfte Apples neuer Umsatzbringer werden

• iPhone-Absätze sind rückläufig• Dienstleistungen gelten als neuer Schwerpunkt• Wearables als neuer Kassenschlager?

Mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal sorgte Apple für eine positive Überraschung: Sowohl umsatz- als auch gewinnseitig schlug der iKonzern die Erwartungen. Trotz des Rückgangs im iPhone-Geschäft konnte der Tech-Riese weiter wachsen und somit beweisen, dass der Konzernerfolg nicht länger von einem iPhone-Boom abhängig ist.

Apples neuer Fokus: Dienstleistungssparte

Spätestens auf der Keynote im Frühjahr wurde klar: Apples neuer Fokus wurde auf die Dienstleistungssparte gelenkt. Auf dem "It's show time"-Event präsentierte CEO Tim Cook die neuen Serviceangebote, wozu ein Spiele-Abo und Streaming-Dienst gehören. Die Ausweitung des Dienstleistungsgeschäftes sollte dabei helfen, den Erfolg des iKonzerns vom einstigen Flaggschiff iPhone immer weiter abzunabeln. Das scheint bereits auch gut zu funktionieren, obwohl die neuen Dienste erst noch an den Start gehen werden. Allein im vergangenen Quartal machte das Servicegeschäft einen Umsatzanteil von 11,5 Milliarden US-Dollar aus. Bereits jetzt hat der iKonzern 420 Millionen Abo-Kunden. Doch ob wirklich die Online-Dienste Apples neue Hoffnungsträger werden, bleibt abzuwarten. Denn es gibt noch ein weiteres Geschäftsfeld, das sich im Aufwind befindet: Die Wearables.

Neuer Kassenschlager Wearables?

Noch war im vergangenen Quartal das iPhone das wichtigste Produkt des iKonzern, obwohl sein Anteil am Kerngeschäft auf 48 Prozent zusammenschrumpfte. Geht dieser Trend weiter, dürfte bald ein neuer Kassenschlager die Oberhand gewinnen: Die tragbare Hardware aus dem Hause Apple. Neben den AirPods und Kopfhörern zählt hierzu vor allem die Apple Watch, aber auch der Lautsprecher HomePod. Das Geschäft verzeichnete in jüngster Vergangenheit ein rasantes Wachstum. Mit einem Umsatz von 5,5 Milliarden US-Dollar konnte diese Sparte fast 50 Prozent zulegen. Damit landeten sie nun vor dem Hardware-Business rund um die Macs.

Ende letzten Jahres wurde zuletzt die vierte Generation der smarten Computeruhr vorgestellt, im Frühjahr dieses Jahres die zweite Generation der AirPods. Diese iPhone-Accessoires scheinen bei Apple-Fans weiterhin gut anzukommen. Denkbar ist nun, dass diese zunehmend an Bedeutung gewinnen und das iPhone in den Hintergrund rücken werden. Vor allem die virtuelle Sprachassistenz Siri trägt ihren Beitrag dazu bei: Denn durch die Steuerungsfunktion über Sprachbefehle, müssen Kunden ihr Apple-Gerät nicht mehr extra in die Hand nehmen, sondern können direkt über die Wearables agieren.

In Zukunft doch mehr Hardware?

Dennoch wird das iPhone nicht völlig unbrauchbar - die Accessoires für das smarte Telefon werden nur zunehmend beliebter. Es ist also gut denkbar, dass in diesen Bereichen immer mehr Entwicklung gesteckt und auch an neuen Produkten geforscht wird. Laut des letzten Quartalsberichts wurde in den vergangenen drei Quartalen eine Summe von 12 Milliarden US-Dollar in die Forschung gesteckt. So gab es beispielsweise auch schon Gerüchte über eine Apple-Brille, die Augmented Reality ermöglicht und schon im nächsten Jahr auf den Mark kommen könnte.

Bleibt abzuwarten, mit welchen Produkterneuerungen der iKonzern als nächstes aufwartet und ob sich die Wearables in naher Zukunft weiterhin so gut schlagen werden. Um die Servicesparte als neues Umsatzflaggschiff abzulösen, fehlt allerdings inzwischen noch einiges.

