Stellantis-Aktie unverändert: Stellantis strukturiert Finanzierungen um

Stellantis kündigte an, seine Unternehmen Leasys und Free2move Lease in eine neue Leasinggesellschaft mit Credit Agricole einzubringen, an der beide Unternehmen je 50 Prozent halten. Das Unternehmen strebt Stellantis zufolge eine Flotte von rund 1 Million Fahrzeugen bis 2026 an.

Credit Agricole Consumer Finance teilte mit, die Bank wolle Stellantis auch aus dem Kapital der FCA Bank und Leasys Rent herauskaufen, um einen paneuropäischen Akteur in der Autofinanzierung, im Leasing und in der Mobilität zu schaffen. Das Ziel sei ein ausstehendes Portfolio von 10 Milliarden Euro bis 2026.

Darüber hinaus kündigte Stellantis an, die Finanzaktivitäten durch Joint Ventures mit BNP Paribas Personal Finance und Santander Consumer Finance in den jeweiligen Ländern neu zu organisieren. Santander teilte mit, die Bank werde der Finanzierungspartner des Automobilherstellers für seine Marken in Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen, Portugal und Spanien werden, Dabei soll das ausstehende Portfolio der Stellantis-Marken bis 2026 um 33 Prozent auf 40 Milliarden Euro erhöht werden.

Die Transaktionen sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen werden, sobald die Genehmigung der zuständigen Kartell- und Marktaufsichtsbehörden vorliegt, so Stellantis.

An der EURONEXT bewegt sich die Stellantis-Aktie am Freitag bei 14,796 Euro um ihren Vortagesschluss.

Von Ed Frankl

AMSTERDAM (Dow Jones)

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com