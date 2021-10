Stellantis-Aktie in Rot: Maserati-Fertigung wird an neuen E-Auto-Standort Turin verlegt

Aktien in diesem Artikel Stellantis 16,55 EUR

-1,76% Charts

News

Analysen

Drei neue elektrische Maserati-Modelle sollen auf einer neuen Plattform bis 2024 in Turin entstehen, teilte der Multimarkenkonzern mit.

Die Mitarbeiter des nahe gelegenen Standorts Grugliasco, wo bisher Maserati-Modelle gefertigt werden, sollen nach und nach an den neuen Standort verlagert werden. Das bisherige Werk bleibe in Betrieb und unterstütze die Produktion einiger Modelle der Marke.

In der neuen Produktionsanlage in Turin will Stellantis auch den vollelektrischen Fiat 500 montieren sowie die gesamte Palette an Elektromotoren.

An der Euronext verliert die Stellantis-Aktie aktuell 1,00 Prozent auf 16,658 Euro.

BARCELONA (Dow Jones)

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com