Marktwert von 175 Milliarden US-Dollar: Morgan Stanley zeigt sich für Googles Autoschwester Waymo bullish

Autonomes Fahren im Alltag

Die 2016 gegründete Alphabet-Tochter entwickelt, als Fortsetzung der Google Driverless Car, Technologien für autonome Fahrzeuge. Im Gegensatz zum Stand der Technologie in Deutschland, wo es nur technischen Prüfern und Ingenieuren vorbehalten ist, diese Technik zu erfahren, ist der Entwicklungsstand in den Vereinigten Staaten um einige Jahre voraus. Die Waymo-Flotte legt mittlerweile knappe 40.000 Kilometer, die meisten davon für echte Kunden, täglich auf öffentlichen Straßen in Phoenix (Arizona) zurück. Walmart-Kunden, die ihre Produkte online bestellt haben, können diese mittels eines autonomen Waymo-Taxi zu sich nach Hause liefern lassen. Die bestehende Kooperation mit Walmart soll in Zukunft noch weiter ausgebaut werden.

Morgan Stanley weiterhin bullish

Laut Morgan Stanleys technischem Analyst Brian Nowak soll der Marktwert von Waymo nicht 75 Milliarden sondern 175 Milliarden US-Dollar betragen. Dies würde einen beträchtlichen Anteil der Marktkapitalisierung Alphabets von aktuell 872 Milliarden US-Dollar ausmachen. Für die Alphabet-Aktie wird dabei ein Kursziel von 1.550 US-Dollar prognostiziert, während diese derzeit bei rund 1.260 US-Dollar notiert. Business Insider zufolge beruhen die Berechnungen der US-Bank auf drei Sparten des Unternehmens. Das autonome Taxigeschäft bewertet das Geldinstitut mit einem Wert von 80 Milliarden US-Dollar. Dieser Wert werde demnach erreicht, wenn das Unternehmen seinen Kunden 0,90 US-Dollar pro Meile berechnet und bis 2040 etwa vier Prozent der weltweit zurückgelegten Meilen, abzüglich China, erreicht. Weiterhin führt Nowak auf, dass ein Wert von etwa 7 Milliarden US-Dollar durch die Lizenzierungen der Technologie bemessen werden. Dabei sind Lizenzgebühren gemeint, die die Hersteller zu entrichten haben, um die Technik in ihren Fahrzeugen anwenden zu können.

Logistik als wertvollste Sparte

Im Bereich der Logistik sieht Morgan Stanley das größte Potenzial und bewertet diesen mit etwa 90 Milliarden US-Dollar. Bestehende Kooperationen mit Walmart, der DDR Corp und Peterbilt würden das Interesse am Logistiksektor aufzeigen. Nowak sieht Waymo durch solche Kooperationen im Konkurrenzkampf mit Amazon besser gewappnet und stellt sogar einen Einsatz auf Langstreckenfahrten in Aussicht. Mit dieser Technologie könne man ihm zufolge zwischen 30 bis 50 Prozent weniger Kosten bei einem höheren Nutzen erzielen. Laut Morgan Stanley werde der Logistikumsatz bis 2040 etwa 330 Milliarden US-Dollar erreicht haben.

