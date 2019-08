Apples iPhone 11: Kommt das bruchsichere Modell?

• Neue Details zum iPhone 11 geleakt• Neue Modelle angeblich mit bruchsicherem Glas ausgestattet• Auch Wasserfestigkeit soll verbessert worden sein

Bald ist es soweit

Lange müssen Fans nicht mehr warten - das Apple-Event, bei dem der iKonzern seine neuesten Produkte und Upgrades vorstellt, rückt in greifbare Nähe. Wie die findigen Entwickler der brasilianischen Seite iHelp BR in einer Vorabversion der Apple-Software entdeckten, ist es sehr wahrscheinlich, dass das diesjährige Großereignis des Smartphone-Herstellers am 10. September stattfinden wird. Wie jedes Jahr, gab es auch dieses Mal schon im Vorfeld viele Gerüchte darum, was genau vorgestellt werden soll. So gehen Apple-Fans davon aus, dass drei neue iPhone-Modelle, darunter zwei "Pro"-iPhones, präsentiert werden sollen, die wahrscheinlich zur Reihe iPhone 11 gehören werden.

Bereits bekannte Details des neuen iPhone 11

Auch zum Aussehen und zu neuen Funktionen wurde aufgrund verschiedener Leaks bereits einiges bekannt. So zum Beispiel, dass die neuen Pro-Modelle über eine Triple-Rückkamera mit verbesserten Sensoren und einen leistungsstarken Prozessor verfügen sollen. Daneben soll bilateres Laden möglich und die Smartphones werksseitig mit der Betriebssystemversion iOS 13 ausgestattet sein. Außerdem gibt es Gerüchte, dass die unterschiedlichen Speicheroptionen 128, 256 und 512 GB zum Angebot des iKonzerns gehören sollen.

Neue Features von Apple-Insidern enthüllt

Wie die Nachrichtenseite Bloomberg nun mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, dürfen sich iPhone-Fans noch auf weitere Verbesserungen freuen. So solle auch die Video-Funktion der Smartphones weiterentwickelt worden sein, sodass sie es mit professionellen Kameras aufnehmen kann. Daneben soll es möglich sein, schon während der Aufnahme verschiedene Effekte per Touchscreen ins Video zu integrieren. Auch das Entsperren mithilfe der Gesichtserkennung soll merklich verbessert worden sein.

Teure Display-Reparaturen adé?

Eine vermeintliche Neuerung dürfte Apple-Fans besonders freuen. Denn auch wenn das ultascharfe 120 Hertz OLED Retina-Display voraussichtlich noch bis 2020 auf sich warten lässt, dürfte der iKonzern dennoch die Haltbarkeit der Bildschirme merklich verbessert haben. So berichtet Bloomberg, dass die neuen Modelle mit bruchsicherem Glas ausgestattet sein sollen. Geht das Display des iPhones durch ein Ungeschick kaputt, kann dies für den Smartphone-Besitzer, der nicht über die AppleCare-Versicherung verfügt, sehr schnell sehr teuer werden. So beläuft sich die Display-Reparatur nach Ablauf der Garantie eines iPhone 6 und eines iPhone SE laut der Apple Deutschland Webseite auf 151,10 Euro und stellt damit noch das günstigste Angebot auf der Seite dar. Für das iPhone XS Max werden beim Bruch des Bildschirms gar satte 361,10 Euro fällig.

Daneben ließ Bloomberg mit Berufung auf Apple-Insider verlauten, dass auch die Wasserfestigkeit der neuen Smartphone-Modelle massiv ausgebaut worden sein soll. So könnte das iPhone 11 weit länger als 30 Minuten unter Wasser getaucht werden, ohne Schaden zu nehmen.

Nun heißt es abwarten

Ob die im September erwarteten neuen iPhone-Modelle jedoch wirklich über die oben genannten Eigenschaften verfügen werden, bleibt abzuwarten. Bislang hat Apple keines der Gerüchte bestätigt. Apple-Fans werden sich demnach noch etwas gedulden müssen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 9to5Mac, Songquan Deng / Shutterstock.com