Junior Banker bei der Deutschen Bank bekommen höhere Gehälter

• Goldman Sachs fing mit Gehaltserhöhungen an• Andere Banken müssen nachziehen, um Angestellte im Bereich Analyse halten zu können• Gehaltserhöhungen in stressigen Jobs klingen zunächst sinnvoll

Im Februar dieses Jahres beschwerte sich in New York City eine Gruppe junger, bei Goldman Sachs beschäftigter, Analysten im ersten Berufsjahr auf dieser Position über die aufgrund der Pandemie besonders hohe berufliche Belastung, zu viele Überstunden und ständige Abrufbarkeit. Sie drohten, so berichtet es Reuters, zu kündigen und ihre Posten zu verlassen, sollte sich an der Situation nichts ändern. Entsprechend hat Goldman Sachs in den letzten Monaten die Arbeitsbedingungen geändert und die Gehälter der jungen Angestellten erhöht.

Banken wollen die jungen Talente mit hoher Bezahlung und wettbewerbsfähigen Zusatzleistungen halten

Andere Banken sind nachgezogen, darunter auch Barclays. John Miller, Global Head of Banking des großen Finanzinstituts, findet dem Magazin Forbes zufolge, dass es bei den seiner Ansicht nach lobenswerten Gehaltserhöhungen nicht nur um eine angemessene Bezahlung, sondern auch um Selbstfürsorge und psychische Gesundheit geht. Die Bank of America hat im Mai ebenfalls die Einstiegsgehälter der Analysten erhöht. Sheri Bronstein, Chief Human Resources Officer der Bank, erklärt in einer Pressemitteilung des Hauses, man würde sich sehr bemühen, für die Angestellten ein guter Arbeitsplatz zu sein: "Dazu gehören eine hohe Bezahlung sowie wettbewerbsfähige Zusatzleistungen, [sodass wir] ihnen und ihren Familien zu helfen und auch weiterhin die besten Talente anziehen und halten können".

Das Einstiegsgehalt bei der Deutschen Bank in New York liegt für Analysten nun bei 100.000 US-Dollar

Die Gehaltserhöhungen einzelner großer Häuser haben in den vergangenen Monaten nochmals weitere Banken dazu veranlasst, die Einstiegsgehälter der Analysten auszuweiten, um die jungen Talente nicht an die Konkurrenz zu verlieren. Deswegen zieht nun auch die Deutsche Bank mit und versucht, ihre Angestellten zu halten, berichten Reuters und Bloomberg: Die Gehälter der High Potentials im ersten und zweiten Jahr bei der Deutschen Bank würden laut Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person, die offenbar anonym bleiben möchte, um je 15.000 US-Dollar auf 100.000 beziehungsweise 105.000 US-Dollar jährlich steigen. Angestellte, die auf die Associate-Ebene befördert würden, erhalten dieser Informationsperson zufolge in der neuen Position 150.000 US-Dollar im Jahr, was einer Gehaltserhöhung von 25.000 US-Dollar entspreche. Offiziell würde dies erst am vierten August bekannt gegeben, allerdings werde die Neuerung bereits seit Anfang Juli angewendet. In allen Berichten wird erwähnt, dass die Gehaltserhöhungen der Deutschen Bank nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt so stattfinden werden.

Ein Sprecher der Deutschen Bank habe dazu keinen Kommentar abgeben wollen, so Bloomberg.

Andere große New Yorker Banken zahlen ähnlich viel - ein hoher Lohn allein reduziert jedoch nicht den Stress

Mit den Gehaltserhöhungen verdienen die jungen Angestellten bei der Deutschen Bank in New York nun ähnlich viel wie ihre Kollegen bei der Konkurrenz vor Ort: Bloomberg-Daten zufolge steigen die Gehälter für Analysten bei der Bank of America um 10.000, die der neuen Associates um 25.000 US-Dollar. Barclays und Guggenheim zahlen ihren Angestellten genauso viel wie die Deutsche Bank, dasselbe gilt für JPMorgan und bei PJ Solomon verdienen lediglich die Associates mit 225.000 US-Dollar deutlich besser. Andere Banken legen den Schwerpunkt auf einmalige Bonuszahlungen und weitere Prämien.

Wie das Jobportal StepStone eigenen Angaben zufolge seit Oktober 2020 in mehreren Untersuchungen herausgefunden hat, empfinden die meisten Arbeitnehmer die Höhe des Gehalts nicht als alles entscheidenden Faktor für die Zufriedenheit mit ihrem Job: Auch die Unternehmenskultur spiele den Untersuchungen zufolge eine große Rolle. Über Veränderungen der Arbeitsbedingungen jenseits der Bezahlung der jungen Top-Analysten, die sich im Februar über ihre Situation beschwerten, hat die Informationsperson Bloomberg und Reuters jedoch bislang nichts berichtet.

