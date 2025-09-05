News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Nachmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von News. Zuletzt ging es für die News-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 29,26 USD.

Der News-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 29,26 USD. Das bisherige Tagestief markierte News-Aktie bei 29,15 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 29,43 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 86.553 News-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.07.2025 bei 30,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der News-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 23,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die News-Aktie damit 25,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem News seine Aktionäre 2025 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,205 USD je Aktie ausschütten.

Am 05.08.2025 legte News die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat News mit einem Umsatz von insgesamt 2,11 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,16 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je News-Aktie in Höhe von 1,01 USD im Jahr 2026 aus.

