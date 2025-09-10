News Aktie News: S&P 500 Aktie News gewinnt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von News zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die News-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 28,88 USD.

Die News-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 28,88 USD. Im Tageshoch stieg die News-Aktie bis auf 28,90 USD. Bei 28,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 106.905 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,75 USD) erklomm das Papier am 16.07.2025. Derzeit notiert die News-Aktie damit 6,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 23,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für News-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,205 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 05.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass News ein EPS in Höhe von 1,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

