News Aktie News: S&P 500 Aktie News gibt am Montagnachmittag nach

Die Aktie von News gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 25,45 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 25,45 USD. In der Spitze fiel die News-Aktie bis auf 25,38 USD. Bei 25,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 141.657 News-Aktien den Besitzer.

Bei 31,61 USD erreichte der Titel am 01.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 23,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass News-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,205 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete News 0,200 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte News am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte News 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,80 Prozent auf 2,14 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte News am 11.02.2026 präsentieren.

In der News-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

