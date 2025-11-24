News Aktie News: S&P 500 Aktie News wird am Montagabend ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von News gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 25,48 USD.

Der News-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 25,48 USD. Die News-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,37 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 25,38 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 384.076 News-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,61 USD erreichte der Titel am 01.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die News-Aktie derzeit noch 24,06 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die News-Aktie derzeit noch 8,24 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,205 USD je News-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 06.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2,14 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,02 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

S&P 500-Wert News-Aktie: Die News-Dividende im Fokus

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News