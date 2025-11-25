News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von News. Kaum Ausschläge verzeichnete die News-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 25,21 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die News-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 25,21 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die News-Aktie bisher bei 25,63 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die News-Aktie bis auf 25,14 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,48 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 92.517 News-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 31,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der News-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 7,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für News-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,205 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,58 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,14 Mrd. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte News am 11.02.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass News im Jahr 2026 1,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

