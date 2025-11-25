News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von News. Kaum Ausschläge verzeichnete die News-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 25,21 USD.
Werte in diesem Artikel
Im NASDAQ-Handel kam die News-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 25,21 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die News-Aktie bisher bei 25,63 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die News-Aktie bis auf 25,14 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,48 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 92.517 News-Aktien den Besitzer.
Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 31,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der News-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 7,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für News-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,205 USD belaufen.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,58 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,14 Mrd. USD.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte News am 11.02.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass News im Jahr 2026 1,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur News-Aktie
S&P 500-Wert News-Aktie: Die News-Dividende im Fokus
Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter
S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News
Übrigens: News und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf News
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf News
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu News Corp LLC
Analysen zu News Corp LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für News Corp LLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen