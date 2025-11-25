News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Dienstagabend mit Aufschlag

Kurs der News

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von News. Zuletzt stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 25,57 USD.

Die News-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 25,57 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die News-Aktie bisher bei 25,63 USD. Bei 25,48 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 425.380 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,61 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

News-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,205 USD belaufen.

News veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte News 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,14 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 11.02.2026 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

In der News-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

S&P 500-Wert News-Aktie: Die News-Dividende im Fokus

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News