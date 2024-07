Kursverlauf

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag gefragt

01.07.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 75,67 USD nach oben.

Das Papier von Nike legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 75,67 USD. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 76,15 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,51 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 1.645.494 Aktien. Am 21.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 123,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 63,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 74,30 USD ab. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 1,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,49 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 101,33 USD je Nike-Aktie an. Die Bilanz zum am 31.05.2024 abgelaufenen Quartal legte Nike am 27.06.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,58 Prozent auf 12,61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Nike wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 24.09.2024 vorlegen. In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt letztendlich Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter Nike-Aktie bricht ein: Nike deutet Prognosesenkung an - UBS senkt den Daumen

