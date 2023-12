Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 110,50 USD nach oben.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 110,50 USD. Die Nike-Aktie legte bis auf 110,56 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 110,33 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 156.237 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 131,25 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (88,68 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 19,75 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 131,50 USD.

Nike ließ sich am 28.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,93 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,99 Prozent auf 12.939,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.687,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 21.12.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden. Am 19.12.2024 wird Nike schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,72 USD je Nike-Aktie.

