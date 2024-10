Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Nachmittag tief südwärts

Nike im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 7,9 Prozent auf 82,08 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 7,9 Prozent auf 82,08 USD. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 82,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 827.197 Stück.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,39 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,33 Prozent hinzugewinnen. Am 26.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,91 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,45 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,50 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 91,75 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 01.10.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 USD, nach 0,95 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,59 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nike am 19.12.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,00 USD fest.

