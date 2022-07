Nike Aktie News: Nike gewinnt am Dienstagvormittag

Die Aktie legte um 05.07.2022 09:22:00 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,2 Prozent auf 98,36 EUR zu. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 98,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 98,20 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 25 Nike-Aktien.

Bei einem Wert von 156,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Am 04.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 96,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 2,08 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 145,78 USD angegeben.

Nike veröffentlichte am 27.06.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,89 Prozent auf 12.234,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.344,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.09.2022 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,79 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Juni 2022: So schätzen Experten die Nike-Aktie ein

Nike-Aktie verbucht Verluste: Nike enttäuscht mit weniger Gewinn - adidas- und PUMA-Titel leichter

Hot Stocks heute: BioNTech liefert Studienergebnisse zur 4. Impfung - adidas könnte vom Nike-Ausblick profitieren

