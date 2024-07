Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Nike am Nachmittag zu

So entwickelt sich Nike

Die Aktie von Nike zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nike-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 75,79 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 75,79 USD nach oben. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 76,09 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,34 USD. Zuletzt wechselten via New York 832.338 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei 123,39 USD markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2024 bei 74,30 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 2,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,45 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,49 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,56 USD je Nike-Aktie an.

Nike veröffentlichte am 27.06.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,81 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,61 Mrd. USD.

Die Nike-Bilanz für Q1 2025 wird am 24.09.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,20 USD je Aktie belaufen.

