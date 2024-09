Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 80,83 USD.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 80,83 USD. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 80,59 USD ein. Mit einem Wert von 81,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 159.100 Nike-Aktien umgesetzt.

Bei 123,39 USD markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 52,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 70,91 USD fiel das Papier am 26.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 13,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,45 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,49 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,56 USD an.

Am 27.06.2024 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 12,62 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 1,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12,81 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Nike-Bilanz für Q1 2025 wird am 24.09.2024 erwartet.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,12 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

